Acquario di Genova, nuovo orario mesi estivi

L’Acquario di Genova a luglio e agosto prolunga l’orario con apertura dalle ore 8.30 alle 20, ultimo ingresso alle ore 18.

Anche il Bigo varia il suo orario: lunedì ore 17-22; da martedì a domenica ore 10-12 e 17-22.

La Biosfera è aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso 18.30).

Nel periodo estivo l’Acquario arricchisce il calendario delle esperienze edutainment offrendo nuove occasioni per approfondire la conoscenza del mondo sommerso.

Per scoprire tutti i segreti della struttura, parte con cadenza giornaliera il tour Dietro le quinte, un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario che permette di conoscere le attività necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante altre curiosità. Il tour, della durata di 50 minuti per un massimo di 15 persone, verrà proposto tutti i giorni nei seguenti orari: 10.30 –11.30 – 12.30 –13.30 – 14.30 – 15.30. L’esperienza può essere acquistata direttamente lungo il percorso di visita.

Nei mesi di luglio e agosto CrocierAcquario, l’esperienza che unisce la visita all’Acquario di Genova e l’escursione in mare aperto per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos, è disponibile tre giorni la settimana: mercoledì, venerdì e domenica.

La partenza è prevista dal Porto Antico – Calata Mandraccio – alle ore 13:00; l’uscita ha una durata di circa 4 ore.

Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.

CrocierAcquario (Acquario di Genova + escursione in battello sulle rotte dei Cetacei) ha un costo di 58 Euro per gli adulti, 38 Euro per i ragazzi 4/12 anni, gratuito per i bambini 0/3 https://www.c-way.it/biglietto/biglietto-crocieracquario/.

“L’esperto con te” – su prenotazione tutti i giorni – è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e anche il tema della visita.