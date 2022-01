Accordo tra Racing Force e M-Sport Ford Rally Team

Cockermouth (UK) / Ronco Scrivia (Italia) – In vista del Campionato del Mondo

Rally FIA 2022, M-Sport Ford World Rally Team ha firmato un accordo pluriennale con Bell

Racing Helmets e Zeronoise, marchi di Racing Force Group. L’accordo prevede l’utilizzo dei

caschi Bell e dei sistemi di comunicazione Zeronoise da parte dei piloti del team M-Sport Ford

per l’intera stagione WRC.

Facendo il suo ritorno nel Campionato del Mondo Rally nel 2021, Bell, il leader mondiale nella

produzione di caschi da corsa all’avanguardia, ha utilizzato due anni di ricerca e sviluppo con

piloti e squadre per stabilire nuovi standard di comfort, prestazioni e qualità audio attraverso il

suo marchio di radiocomunicazione Zeronoise.

Dalla formazione della loro nuova partnership, il lavoro di sviluppo è iniziato anche con i piloti

WRC che lavorano a fianco di M-Sport e utilizzano Bell, per aiutare a sviluppare ulteriormente la

gamma di prodotti Bell verso il 2022. I caschi Bell combinano stile, comfort e tecnologia

all’avanguardia per massimizzare la protezione e migliorare le prestazioni del pilota e del

copilota. Utilizzando un guscio esterno ad alta resistenza con una fodera interna multi-densità

su misura, i caschi Bell forniscono integrità strutturale mentre assorbono gli impatti e il massimo

comfort per i piloti e i copiloti.

La sede di sviluppo e produzione di Bell in Bahrain ospita una vasta gamma di caschi da rally

sviluppati e testati dai suoi brand ambassador nel WRC e WRC2.

Dal 1954, Bell Racing Helmets rimane impegnata a lavorare con i migliori team e piloti da corsa

del mondo per far progredire la tecnologia dei caschi, fornendo incessantemente soluzioni

innovative per i caschi che migliorano la sicurezza e la protezione dei piloti e migliorano le

prestazioni.

Richard Millener, Team Principal di M-Sport, ha detto:

“Siamo davvero lieti di lavorare con Bell e Zeronoise mentre ci dirigiamo verso la stagione 2022.

Anche se abbiamo trascorso l’anno lavorando molto duramente sullo sviluppo delle prestazioni

del Puma Hybrid Rally1 in vista del 2022, la sicurezza è ancora la nostra priorità numero uno.

Sono stato personalmente colpito dai passi che Bell fa durante lo sviluppo del prodotto per

garantire che non ci siano compromessi quando si tratta di protezione del pilota

“Bell ha accolto noi e i nostri piloti nelle discussioni sullo sviluppo del prodotto per il futuro, con

Bell che si è unita a noi nel nostro più recente test Puma Rally1, esplorando diverse opzioni e

configurazioni prima del Rally di Monte Carlo. Abbiamo un anno molto importante davanti a noi

con il Puma Hybrid Rally1, ma stiamo andando in esso sentendosi fiduciosi circa la sicurezza e il

comfort dei nostri equipaggi. M-Sport Ford World Rally Team non vede l’ora di lavorare con Bell

e Zeronoise nei prossimi anni mentre lancia il suo attacco al campionato con il nuovo Puma

Hybrid Rally1”.

Bruno Curletto, Motorsport Senior Director di Racing Force, ha detto:

“Siamo onorati ed entusiasti di questa nuova partnership con M-Sport Ford World Rally Team,

che sono attori molto importanti nel WRC. Gli ingegneri, i piloti e i co-piloti di M-Sport sono

partner fantastici che amplieranno notevolmente la nostra base tecnica e ci permetteranno di

continuare a sviluppare i nostri prodotti per migliorare la sicurezza e le prestazioni nel mondo dei

rally”.