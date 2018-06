A Savona lo Snals primo sindacato nel settore scuola

Il clamoroso risultato nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali nel mondo della scuola savonese ha portato per la prima volta all’ affermazione dello SNALS (Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori della Scuola). Da sempre Cgil e Cisl erano i sindacati di maggior riferimento per i lavoratori della scuola, ma lo Snals negli ultimi anni è cresciuto notevolmente nella nostra provincia tanto da riuscire a sopravanzare in questa ultima tornata le altre rappresentanza sindacali, ottenendo ben 35 seggi nei 36 plessi dove si votava.

“Per la prima volta nella storia- ci ha spiegato il segretario provinciale Snals Enzo Sabatini – il nostro sindacato autonomo ha preceduto gli altri. Abbiamo raggiunto 982 voti ed ottenuto ben 7 seggi in più rispetto a tre anni fa. Per noi è un risultato clamoroso, frutto soprattutto della nostra presenza costante nel dare risposte concrete e valide alle richieste dei nostri colleghi ed all’ impegno di tanti nostri collaboratori che si sono dati da fare nelle nostre sedi di Savona, Albenga e Carcare”.

Il successo Snals è stato costruito soprattutto grazie ad un vero e proprio plebiscito nelle scuole superiori: clamorosa la conquista di 2 seggi su 3 allo scientifico “Grassi” di Savona (Snals 48 voti, Cgil 9, Cisl 12), al “Boselli” di Savona (Snals 37, Cgil 11, Cisl 21), all’ITIS “Ferraris-Pancaldo” di Savona (Snals 76, Cgil 36, Cisl 5) e nel Ponente al “Giancardi-Galilei-Aicardi” di Alassio (Snals 83, Cgil 24, Cisl 18). Sono rimaste roccaforti della CGIL il “Chiabrera” di Savona (dove la Cgil ha ottenuto 2 seggi con 46 voti e lo Snals uno, con 35) e nel Ponente il Liceo “Bruno” di Albenga (Cgil 54 voti con 2 seggi, Snals 41 voti e 1 seggio).

Nel dettaglio nelle scuole superiori questi sono stati i risultati. SNALS 511 e 17 seggi, CGIL 344 voti e 12 seggi, CISL 228 e 9 seggi, UIL 56 voti e 1 seggio, ANIEF 86 voti e 0 seggi. Negli Istituti Comprensivi (infanzia, primaria, media ) storicamente legati alla Cisl, per la prima volta lo Snals ha ottenuto un seggio all’ IC di Cairo ed in quello della Val Varatella mentre la Cisl ha conquistato 2 seggi su 3 nei comprensivi Albenga 2, Andora e Millesimo. Nessun rappresentante per lo Snals invece nei Comprensivi Albenga 2, Andora-Laigueglia, Finale Ligure, Loano- Boissano e Millesimo. In totale le cifre dello storico sorpasso sono state le seguenti: Snals 35 seggi (982 voti), Cisl 32 seggi (894 voti), Cgil 28 seggi (805 voti), Uil (223 voti) ed altre liste (356 voti).

Questi i nomi dei rappresentanti dello Snals eletti nei vari plessi scolastici.

A Savona. Liceo Chiabrera-Martini: Catena Balletta; ISS Boselli-Alberti: Carlo Nobile ed Anna Speranza; ISS Ferraris-Pancaldo: Silvia Fancello Silvia e Francesco Posse. ISS Mazzini-Da Vinci: Bruno Benazzo; Liceo Della Rovere: Luana Lenzi; Liceo Grassi: Attilio Caviglia ed Alessandra Buccheri. A Carcare. Liceo Calasanzio: Mirko Dagnino.

A Finale Ligure. Liceo Issel: Paola Chiarelli. ISS Migliorini: Luca Bottaro. Ad Albenga. Liceo Bruno: Anna Maria Marras. A Loano. ISS Falcone: Antonella Tosi. A Cairo Montenotte. ISS Patetta: Renzo Garrone.

Ad Alassio. ISS Giancardi: Roberto Damilano e Maria Gaudenti. IC Savona I°: Mauro Brunetti. IC Savona II°: Sabrina Pastorino. IC Savona III°: Antonella Bottoni. IC Savona IV°: Tiziana Figalli. IC Alassio: Maria Malacrino’. IC Albenga I°: Mara Grossi. IC Albisole: Claudia Freccero.

IC Cairo Montenotte: Tiziana Minetti. IC Carcare: Lisa Torielli. IC Ceriale: Patrizia Mariano. IC Pietra Ligure: Simona Tagliaferri. IC Quiliano: Emanuela Benassuti. IC Sassello: Raffaella Rossello. IC Spotorno: Mario Giuliano. IC Vado Ligure: Anastasia Scotto. IC Varazze-Celle Ligure: Alberto Sarti. CPIA Savona: Nicola Bina.

CLAUDIO ALMANZI