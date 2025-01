A Loano sempre attivo il Comitato per i gemellaggi

Loano. Proseguono a Loano le riunioni organizzative del Comitato per i Gemellaggi. Ultima novità la riproposizione, presso la Biblioteca di Loano, di un corso di Lingua e Civiltà Francese, che ha lo scopo di preparare i propri soci, sostenitori e simpatizzanti in occasione degli incotri che a Loano o Francheville annualmente si tengono.

Il corso di francese, che prenderà il via il 15 gennaio sarà tenuto dalla professoressa Rosa Rita Daros e si terrà tutti i mercoledi alle ore 20 e 30. La partecipazione prevede l’iscrizione all’associazione Comitato per i Gemellaggio Loano Francheville (quota 15 euro) e 15 euro per il corso che è rivolto a coloro che hanno già una minima conoscenza della lingua. Il corso prenderà il via solo al raggiungimento dei 10 partecipanti. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 335 8045288 (Cinzia Capitanio tesoriera).

Il Comitato per il Gemellaggio è stato costituito con lo scopo di realizzare uno degli obiettivi primari dell’Unione Europea: promuovere la cittadinanza attiva, organizzando attività, nel quadro dei gemellaggi tra città e che contribuiscano al ravvicinamento dei popoli dell’Europa e al rafforzamento della coscienza europea. Loano è da lungo tempo città attiva nell’ambito dei gemellaggi: da 27 è gemellata con la Città di Francheville (Metropole de Lyon) e da 52 con quella tedesca di Hanau-Steinheim. Fra le iniziative che verranno attivate nel nuovo anno vi sono l’incontro mensile fra gli associati, i corsi di Ballo e di Canto. Verranno effettuate anche altre attività (Gite Sociali, incontri, etc) sempre con lo scopo di mantenere costante il legame fra i gemellati.

“Nel corso di tutti questi anni – ci spiega la presidente Pieralba Merlo– tantissime famiglie loanesi hanno accolto nelle loro case gli amici francesi e sono state ospitate a loro volta da altrettante famiglie con le quali hanno instaurato rapporti di amicizia che durano nel tempo”. L’attività dunque prosegue e si rinnova con lo scopo di offrire ai cittadini delle tre città nuovi momenti di aggregazione, di confronto e di crescita nell’ambito dell’Unione Europea. “Il Comitato Promotore dei Gemellaggi – conclude la Merlo- ha infatti il compito di incoraggiare i cittadini ad essere più uniti ed impegnati a livello europeo e di promuovere la cittadinanza europea attiva stimolando le associazioni locali alla realizzazione di nuovi Progetti Europei e favorendo la conoscenza degli effetti delle politiche Comunitarie”. La cittadinanza pertanto è invitata a partecipare, sia dando la propria disponibilità a far parte delle delegazioni che si recano nelle città gemelle, sia offrendo ospitalità agli amici francesi e tedeschi per attività legate al gemellaggio. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: loanofrancheville@gmail.com oppure telefonare ai numeri 3491940955 e 3387316136.

Claudio Almanzi