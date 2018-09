SAVONA. 9 SETT. Spettacolari regate al largo di Loano anche nella terza giornata dei Campionati Italiani giovanili di doppio. L’ evento, che assegna numerosi titoli nazionali. vede la presenza di 600 velisti, impegnati in nove classi.

Fra i protagonisti del campionato ci sono diversi equipaggi rivieraschi e ponentini che si stanno mettendo in luce e sono ancora in lotta per la conquista del titolo. Migliaia gli appassionati, i turisti ed i curiosi che seguono con passione lo svolgersi delle regate dalla costa. Le prove si disputano suddivise su tre diversi campi regata disegnati nel Golfo di Loano.

Grande soddisfazione per gli organizzatori di questa grande kermesse che vede impegnate, provenienti da tutta Italia, un migliaio di persone fra dirigenti, tecnici, atleti, giudici, accompagnatori, parenti ed amici dei giovani talenti della vela. Oggi si scende di nuovo in acqua per la disputa delle ultime prove, vento permettendo. A seguire ci saranno le premiazioni.

Queste le classifiche ed i risultati dopo la seconda giornata di regate.

Classe 29er. 54 barche. Dopo 5 prove: 1) Boletti- Torchio (SCG Salò), 9; 2) Falco-Rosolino (CRV), 18; 3) Larcher-Larcher ( id.), 19.

Classe 555. 10 barche. 6 prove: 1) Esposito-Esposito (CR), 5; 2) Vecchioni-Cretella (YCPunta Ala), 9,5; 3) Giordanelli-Bavelloni (CV Are), 16,5.

Equipe Evolution. 19 imbarcazioni. Dopo cinque prove: 1) Cucco-Gandolfo (CNLoano); 7; 3) Vassallo -Finke (CVVentimiglia), 8; 3) Caldarera-Peria (CV Marc), 11.

420. 89 barche. Batterie Giallo e Blu unite . Dopo cinque prove: 1) Caldari-Caldari (CVRav), 6; 2) Sinigoi-Zuppin (YCC), 11; 3) Andrei- Dho (CV Anti), 13.

Classe Dragoon.13 barche. 5 prove: 1) Eleonora Tabussi e Leonardo Matarazzo (LNI Ostia), 7; 2) Gianmaria Tuma e Riccardo D’Amico (Compagnia della vela,Roma), 11; 3) Proli-Imperiale (Apav), 12.

Equipe.Under 12. 17 barche. Dopo sei prove: 1) Coluzzi-Beligni (CV Castiglione della Pescaia), 10; 2) Del Bimbo-Iacci (CnFollonica), 11; 3) Lorenzi-Piombo (Circolo Velico Ventimigliese), 12.

Feva. Under 12. 11 barche. Dopo 6 prove: 1) Vicentini- Salvatore (id.), 8; 2) Arosio-Arosio (CVG), 10; 3) Rapuzzi-Folonari (id), 13.

Feva. 49 barche. Dopo 2 prove: 1) Andreoli-Rossi (CVG), 10; 2) Gatta-Argazzi (CNS), 13; 3) Tognocchi-Galimberti (CNMC), 16.

Hobie 16. 17 barche. Dopo cinque prove: 1)Carlo Centrone e Diana Passoni (Centro Velico 3v), 9; 2) Nicola Abimbola e Chiara Baccara (WC Cagliari), 10; 3) Di Nisio-Appignani (SM), 13.

PAOLO ALMANZI