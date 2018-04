A Imperia occupano le case dei turisti: presi altri 3 extracomunitari

Hanno scardinato la porta di casa, sono entrati e hanno occupato abusivamente un alloggio in ristrutturazione di un turista torinese.

E’ successo nei giorni scorsi a Imperia, dove i tre stranieri extracomunitari sono stati sorpresi dagli agenti di un equipaggio di una volante durante alcuni controlli e condotti in questura.

Gli immigrati risultano con precedenti penali per reati contro il patrimonio e mai rimpatriati. Per loro niente carcere, ma una denuncia in stato di libertà e un foglio di via obbligatorio con “l’invito” a non mettere piede in città per i prossimi tre anni.

Non è la prima volta che nella Riviera di Ponente, poco lontano dal confine di Ventimiglia dove sono impegnate numerose unità delle Forze dell’ordine, vengono sorpresi immigrati irregolari o con pregiudizi di polizia che occupano abusivamente le seconde case. Episodi simili sono già stati registrati in passato.