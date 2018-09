A Genova dalle 15.30 corteo Lotta Comunista e Genova Solidale contro il Governo

Oggi, 29 settembre, organizzato dai circoli operai di Lotta Comunista e con la partecipazione di Genova solidale, RSU Fiom Cgil e varie associazioni, si svolge un corteo contro quello che viene definito “il Governo razzista e della paura”.

Il Corteo partirà alle 15.30 da piazza Raibetta, sfilerà da Caricamento, in via San Lorenzo, via XX Settembre, P.zza de Ferrari per concludersi in piazza Matteotti.

“Gli striscioni, le bandiere, i vessilli di Genovasolidale e di diverse decine di enti e associazioni – spiegano gli organizzatori – porteranno i propri simboli e le proprie parole d’ordine.

Gli striscioni di tutte le grandi fabbriche e delle numerose associazioni degli immigrati, le magliette della comunità di Don Gallo e della FIOM, i blasonati stendardi di molte sezioni dell’ANPI accanto ai tanti simboli delle associazioni civili, i comitati di quartieri ed il coordinamento degli studenti del CS9, i portuali di Paride Batini con i resistenti di P.zza Pittaluga, le scuole di italiano per stranieri e diversi circoli ARCI.

L’esercito di coloro che si oppongono al governo della paura e del razzismo, anche dopo il corteo, conserverà le sue diversità ideologiche, religiose e culturali, ma il 29 settembre marcerà compatto.”