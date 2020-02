A fuoco nella notte tetto abitazione di Campoligure

La scorsa notte, poco dopo le 21, i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti a Campoligure per l’incendio del tetto di una abitazione in via Montegrosso.

Purtroppo i segnali dell’incendio sono stati visibili solo quando il fuoco era già sviluppato.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze oltre che da Multedo e dalla Centrale anche dal distaccamento alessandrino di Ovada.

Difficoltoso raggiungere il posto per via della strada stretta in mezzo al bosco.

I vigili hanno permesso di limitare i danni alla sola mansarda salvando i piani inferiori.

L’intervento si è concluso alle 5.30 circa.