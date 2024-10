A fuoco nella notte cabina elettrica da 15.000 Volt

L’intervento dei vigili del fuoco nei pressi della Lanterna

La scorsa notte un denso fumo è iniziato ad uscire da una cabina elettrica di media tensione situata ai piedi della Lanterna nel porto di Genova.

All’arrivo sul posto, i Vigli del Fuoco hanno dovuto attendere che venisse staccata la tensione di 15.000 Volt, proveniente da altre nove cabine sparse per la città.

Una volta messa in sicurezza, si è provveduto ad estinguere con un estintore ad anidride carbonica, l’incendio sviluppatosi in un trasformatore e quadro elettrico. Il fumo è stato poi evacuato tramite elettro ventilatore. Sul posto anche la polizia di stato.

Come conseguenza in zona c’è stato un blackout che si è prolungato per circa un’ora.

Photo Gallery