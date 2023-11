La scorsa notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in forze, per un incendio sviluppatosi in una abitazione in via Gorizia a Genova Sturla.

All’arrivo sul posto Vigli del Fuoco e personale sanitario hanno evacuato i due residenti che sono stati accompagnati all’ospedale a causa del fumo respirato.

A bruciare una stanza da letto. L’abitazione risulta inagibile.

