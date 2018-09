Nel pomeriggio, i vigili del fuoco di Busalla, sono intervenuti a Savignone, per l’incendio del magazzino di un negozio in via Vecchia Filanda a Isorelle.

Nel magazzino sono andati bruciati diversi materiali, carta, tessuti, vernici.

Nove persone sono rimaste intossicate e sono ricoverate all’ospedale.

Le cause sono in via di accertamento da parte del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale).

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, Asl 3 UOPSAL, il 118.