Sono in corso da questa mattina le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in un forno industriale in via Semini a Bolzaneto.

A prendere fuoco il materiale di coimbentazione del forno stesso.

I Vigili del fuoco stanno provvedendo a smontare le paratie per il minuto spegnimento.

Gli addetti hanno preceduto all’evacuazione senza che nessuno rimanesse intossicato.