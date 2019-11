A Dialogo nel Buio a Genova è Dark Friday

Tutti i venerdì di novembre, alle ore 17, il percorso sensoriale in assenza di luce invita il pubblico alle speciali degustazioni al buio!

Un happy hour insolito, in totale oscurità, dove tutto è più intenso, più vero, anche i gusti e gli aromi.

Le idee e le percezioni che appartengono alla cultura delle persone con disabilità visiva, diventano il punto di partenza per scoprire l’invisibile intorno a noi. Dialogo nel Buio è l’invito a sperimentare come la percezione della realtà e la comunicazione possano essere molto più profonde e intense in assenza della luce.

Dalle ore 17.30 alle ore 18.15 OPEN BAR al buio.

Orario novembre: lunedì chiuso; martedì-venerdì ore 10.00-18.00, ultimo ingresso ore 17.00; sabato, domenica e festivi ore 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.00

Dialogo nel Buio è la mostra percorso sensoriale dove i visitatori compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria.

A piccoli gruppi si è accompagnati da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità̀ che, in completa sicurezza, riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre imparare “un altro vedere”: non si usano gli occhi ma i sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto e del gusto.

Dialogo nel Buio è un invito a scoprire questa nuova dimensione multisensoriale che diventa dialogo interiore e scambio di esperienze diverse sulla percezione del mondo.

Il Venerdì dei Genovesi

I genovesi possono vivere la straordinaria esperienza di vivere una giornata tipo in totale assenza di luce, mettendo in gioco per 45 minuti la propria multi sensorialità.

Presentandosi alla biglietteria di DIALOGO NEL BUIO con il proprio documento di identità dove viene riportata la residenza a Genova.

Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato.