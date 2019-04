A Ceriale, l’expo dei gonfiabili più alti d’Europa

Dal 25 al 28 Aprile 2019, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, a Ceriale, in piazza della Vittoria (lato mare) e sul lungomare Armando Diaz ( piazza del campo da basket/ pineta), in occasione del ponte del 25 Aprile, per i 4 giorni, le due aree saranno interamente dedicate al divertimento dei più piccoli, trasformandosi in veri e propri parchi divertimento, con la presenza di numerosi e grandi scivoli gonfiabili (alcuni delle altezze di oltre i 10 metri)

Durante i pomeriggi dal 26 al 28 saranno presenti spettacoli itineranti degli artisti di strada, che si esibiranno in numeri di giocoleria, equilibrismo ed intrattenimento.

L’evento pubblico sarà organizzato da Orion Eventi.

Laura Candelo