59° Fedeltà del Cane a San Rocco di Camogli: i premiati

E’ un pincher di 10 anni, Luigi il cane “più fedele” del 2020. La premiazione è avvenuta oggi alla tradizionale manifestazione che si svolge da quasi sessant’anni a San Rocco di Camogli: il Premio Fedeltà del Cane.

Luigi, “Primus inter pares” arriva da Feltre, paesino della provincia di Belluno. Il cagnolino in tempo di Covid ha aiutato i suoi padroni portandogli il giornale e qualche bene di prima necessità, facendo spola tra la casa della sua padrona, Maria, e la mamma di lei. Luigi è stato anche celebrato dal Governatore del Veneto Zaia sulla pagina Facebook, definendolo “un fenomeno”.

Gli altri premi fedeltà

Al cane finanziere Babol, pastore tedesco maschio di anni 9, che ha rinvenuto un’ingente somma di denaro irregolarmente detenuta.

Si tratta di un bellissimo esemplare di pastore tedesco ed è un ausiliare cinofilo specializzato nell’attività antidroga e antivaluta in servizio da gennaio 2018 presso la Squadra Cinofili della Compagnia Pronto Impiego di Genova.

Cani eroi in mare

Calypso del SICS Firenze, per il suo gesto eroico e Sky – SICS Liguria, per il servizio di prevenzione e salvamento sul nostro territorio

La SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio) è la più grande organizzazione mondiale dedita alla formazione di unità cinofile per il soccorso in acqua. I suoi cani vengono addestrati ad operare in qualsiasi condizione meteo-marina e su ogni tipo di mezzo, dalla motovedetta, all’acquascooter e sono gli unici cani al mondo a lanciarsi in acqua da un elicottero in volo.

Calypso, labrador chocolat di 7 anni, ha salvato, insieme alla sua conduttrice e ad altre due unità cinofile, sette giovani in mare, in serie difficoltà.

Sky, labrador nero di 8 anni, in acqua dall’età di 3 mesi, è diventato un bravo cane bagnino, è sempre presente sulle spiagge liguri a salvaguardia dei bagnanti. Sky, insieme al suo conduttore Costantino, è unità cinofila operativa della Scuola cani salvataggio “Vela” – Liguria.

Dirk, pastore tedesco di 12 anni e mezzo, ha dedicato l’intera vita al soccorso, in particolare alla ricerca di persone disperse. Ha iniziato giovanissimo il suo addestramento, ancora cucciolo di soli 70 giorni, presso il campo de “I Lupi di Piacenza” che lo hanno portato ad ottenere il brevetto Regionale per ricerca dispersi in superficie all’età di tre anni.

Lady, meticcia di 5/6 anni, accolta in Chiesa dal Parroco, diventa un attento, silenzioso e fedele cane “chierichetto”.

Leo, labrador di 3 anni e 9 mesi, ha un ruolo molto importante nel controllo del territorio e nella tutela della sicurezza della collettività

I cani antiesplosivo o ATF, acronimo di “Alcohol Tobacco and Fire Arms”, Agenzia governativa americana che si occupa di antiterrorismo, armi da fuoco ed esplosivi, svolgono un lavoro importantissimo nella quotidiana repressione e prevenzione dei reati.

Momo, staffordshire bull terrier di 9 anni, ha salvato la vita dei suoi padroni da un incendio in una zona boschiva nelle alture del Comune di Triora in valle Argentina a Bregalla. Lì in una notte dello scorso gennaio è divampato un incendio di bosco e sterpaglie e le fiamme in breve tempo hanno minacciato l’abitazione.

Erano da poco passate le due della notte, Carlo e Graziella dormivano al piano superiore e il loro amatissimo Momo nel tinello, quando all’improvviso il cane è piombato sul letto e afferrando coi denti la manica del pigiama di Carlo è riuscito a tirarlo per il braccio, svegliandolo.

Phoebe, meticcia di 5 anni, è per Gianni, colpito da ictus, una presenza importantissima, un indispensabile aiuto morale e la miglior “medicina”. La visita di Phoebe in ospedale ha segnato la svolta nelle critiche condizioni di Gianni e l’inizio di un percorso di miglioramento

Tom e Raja rispettivamente rottweiler di 8 e 10 anni, con Yurj, maltese di 9 anni, abbaiando hanno svegliato i padroni, salvando così tutta la famiglia, mentre il rogo stava distruggendo ogni cosa

Premi Fedeltà Esteri

Bella, cagnolina di razza australian shepherd di 6 anni, allertando il padrone del tornado in arrivo, ha salvato la sua famiglia. La tempesta, che aveva distrutto la casa, sembrava aver portato via anche Bella. 54 giorni dopo, il lieto fine con il ritrovamento.

Premi Bontà

Il “Premio Bontà” è stato dato alla Leidaa, la Lega italiana per la Difesa dagli Animali e dell’Ambiente, per “l’aiuto prestato alle persone colpite direttamente o indirettamente dalla pandemia di Covid 19 nella gestione dei propri animali domestici”.

La Lega italiana per la Difesa dagli Animali e dell’Ambiente, fondata e presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, ha ottenuto il “premio Bontà”, riservato “alle persone o alle istituzioni che operano benevolmente verso i cani”. A ritirare il premio Roberto Cavallo, responsabile organizzativo di Leidaa, che ha letto un messaggio della presidente Brambilla.

Davide Acito, attivista italiano, fondatore di Action Project Animal che salva i cani dal massacro del Festival di Yulin in Cina

Don Giuseppe Rizzo, con riferimento alla storia di Lady, già premiata nella categoria Fedeltà

Menzione Speciale

Squadra cinofili – Polizia di Stato di Genova, per la disponibilità della Polizia nella cura degli animali, in riferimento alla storia di Leo (Premi Fedeltà).

La Polizia dedica questo riconoscimento all’Assistente Capo Coordinatore della Squadra Cinofili Agostino Cerruti, prematuramente scomparso. Sarà presente il fratello di Agostino, Vincenzo Cerruti

La “Menzione Speciale” alla Polizia sarà conferita al dott. Filippo Cocca, Commissario Capo della Polizia di Stato, Genova

Il premio, ideato da don Giacobbe e Giacinto Crescini nel 1962, è organizzato dall’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco con il patrocinio del Comune di Camogli, della Regione Liguria e dell’Ente Parco di Portofino.