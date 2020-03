Asta delle Stelle nello Sport con Ramirez, Chiellini e Sanabria

Seconda sessione per l’Asta benefica delle Stelle nello Sport. L’iniziativa, a favore dell’Associazione Gigi GhirottiOonlus del professor Franco Henriquet, è promossa sulla piattaforma CharityStars con la partecipazione di grandi campioni dello Sport azzurro e dei giocatori delle principali squadre di serie A e B.

In attesa di poterli rivedere in campo, molti campioni “giocano” per sostenere la Onlus che assiste malati ocologici e di sla da oltre 30 anni. Spicca la maglia ufficiale autografata di Giorgio Chiellini. Bandiera della Juventus, otto volte campione d’Italia: il difensore vicecampione d’Europa con la Nazionale a Euro 2012 e bronzo ad Atene 2004, 104 volte azzurro, scende in campo per quest’importante mission benefica.

Derby in attacco tra Genoa e Sampdoria. Per i rossoblù, c’è Tonny Sanabria che sta vivendo un momento di grande forma come testimoniato dalle reti messe a segno a Bergamo (2-2) e nella vincente trasferta di Bologna con una pregevole soluzione. Gaston Ramirez è imprescindibile nella formazione blucerchiata lungo la strada verso la salvezza. Cinque gol nelle sue prime 15 presenze. Magistrale la punizione vincente calciata a Torino, prima delle due marcature in occasione del successo in casa dei granata di Longo.

A questa sessione dell’Asta di Stelle nello Sport, partecipa anche la Spal con un veterano di provata affidabilità: Sergio Floccari. Attenzione a Spezia ed Entella: tocca rispettivamente a Elio Capradossi e Claudio Morra scendere in campo per la Gigi Ghirotti onlus.

La scadenza per le offerte è fissata per le pre 18 di mercoledì 11 marzo. La corsa ai rilanci è aperta all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport e più che mai in questo caso il record di rilanci avrà il sapore dolce per stelle nello Sport e per l’obiettivo 2020: superare quota 35 mila euro di raccolta per la Gigi Ghirotti.