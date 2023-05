2023: Marina di Varazze ottiene la Bandiera Blu per il quindicesimo anno consecutivo, la Liguria si colloca al primo posto in Italia

La Liguria raggiunge un nuovo traguardo d’eccellenza collocandosi al primo posto in Italia per la pulizia dei suoi mari, con ben 34 Bandiere Blu ottenute. Tra le sue provincie, alle località e strutture del savonese va la palma d’oro e, di certo, tra queste non poteva mancare la Marina di Varazze. Per il quindicesimo anno consecutivo, ovvero dall’anno successivo alla sua inaugurazione ufficiale, la struttura di Marina di Varazze si aggiudica, infatti, l’importante riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). La Città di Varazze, lo ricordiamo, ha ottenuto invece la sua ventiduesima Bandiera Blu.

“Per Marina di Varazze la salvaguardia dell’ambiente marino è da sempre al centro delle politiche aziendali – dichiara il vicedirettore di Marina di Varazze Italo Bogliolo – e grazie alle tante iniziative che abbiamo portato avanti in questi anni insieme a istituti di ricerca, scuole e associazioni senza dimenticare naturalmente gli armatori, siamo riusciti a dare continuità ai risultati positivi, in un’ottica di continuo miglioramento.

Possiamo senz’altro dire di essere riusciti a consolidare un insieme di buone pratiche e attività per arrivare a promuovere una vera e propria cultura del mare potendo contare anche su una grande sensibilità da parte delle nuove generazioni. Mentre durante l’inverno le attività si sono focalizzate sul coinvolgimento di scuole e studenti, il programma per l’imminente stagione estiva prevede una giornata di ‘Plastic Hunt’, pulizia dei fondali con i sommozzatori del porto dedicata in particolare ai diportisti e altre iniziative in collaborazione con gli operatori presenti in Marina e con l’Associazione Menkab – Il respiro del mare presto presenti sul nostro calendario.”

Tra i principali elementi valutati dalla Commissione Internazionale, lo ricordiamo, vi sono: la qualità della gestione ambientale, i servizi, la sicurezza, la qualità delle acque e impegno in tema di educazione ambientale e informazione, oltre all’impegno costante per un continuo miglioramento. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono molto importanti anche alcuni parametri quali: il grado di funzionalità degli impianti di depurazione e, naturalmente, la gestione dei rifiuti e i servizi.

La Bandiera Blu

Tra i principali aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione Internazionale FEE (Foundation for Environmental Education) vi sono la qualità della gestione ambientale, i servizi, la sicurezza, la qualità delle acque e l’impegno in tema di educazione ambientale e informazione, oltre all’attenzione costante da parte del Marina a un continuo miglioramento. Prosegue il percorso già intrapreso con iniziative di sensibilizzazione del pubblico verso le tematiche ambientali, in particolare riguardanti approfondimenti sul patrimonio faunistico marino, anche da un punto di vista scientifico, e la salvaguardia delle acque. Fondamentali, per quanto riguarda i criteri di valutazione, sono anche alcuni parametri quali: il grado di funzionalità degli impianti di depurazione e, naturalmente, la gestione dei rifiuti.

La “Bandiera Blu” attesta l’eccellenza nella gestione sostenibile del territorio e delle strutture; viene assegnata sia ai Comuni sia agli approdi turistici e va ad aggiungersi ad altri riconoscimenti ottenuti da Marina di Varazze fin dalla sua apertura. Tra questi: la Certificazione “Five stars de sguaines” conferita dall’International Marine Certification Institute, il Best Marina Development Italy 2008 e il Best Luxury Albert Kart Marina Development Italy 2010.