Sant’Ilario, 80enne cade da un ulivo: portato in ospedale con Drago

Questa mattina intorno alle 10, un uomo di ottant’anni è caduto da un albero di olive mentre le stava raccogliendo.

L’anziano è stato soccorso dopo essere caduto su un muretto facendo un volo di quattro metri e si è procurato un trauma al bacino. È successo sulle alture tra Sant’Ilario e il comune di Bogliasco, in un terreno di un’abitazione in via Fritallo.

I soccorsi hanno dovuto faticare per raggiungere l’anziano che si trovava in un luogo impervio e difficile da raggiungere. Sul posto sono intervenuti da Bogliasco i militi della Croce Verde locale e l’automedica Golf 6. Alla fine è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del fuoco che intorno alle 11 è riuscito a vericellare il ferito.

L’anziano è stato così trasportato in ospedale al San Martino di Genova in codice rosso per la ferita al bacino, comunque cosciente.