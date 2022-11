Samp-Fiorentina 0-2, i Viola espugnano il Ferraris

Ancora una sconfitta per la Samp che in casa cade per 0-2 contro la Fiorentina e rimane in zona retrocessione.

A Marassi la Fiorentina parte fortissimo e trova il vantaggio dopo 4′ con Bonaventura che chiude una ripartenza; poco dopo Kouamé si divora il raddoppio dopo una grande azione di Ikoné. Nella ripresa Milenkovic di testa fa 2-0.

Dopo il gol della Viola la Samp cala notevolmente e non riesce a rendersi pericolosa se non in questo un’occasione con Quagliarella. Finisce 0-2 per la Fiorentina.

Sampdoria Fiorentina 0-2: tabellino e marcatori

MARCATORI: 3′ Bonaventura, 57′ Milenkovic.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Ferrari (65′ Quagliarella), Colley, Amione (35′ Murillo); Bereszynski, Leris, Villar (65′ Vieira), Djuricic, Augello (70′ Murru); Montevago (45′ Gabbiadini), Caputo. A disposizione: Contini, Tantalocchi, Rincón, Yepes, Malagrida, Trimboli. Allenatore: Stankovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta (45′ Igor), Biraghi; Duncan (64′ Amrabat), Mandragora (82′ Saponara); Ikone, Bonaventura, Kouame (82′ Barak); Jovic (45′ Cabral). A disposizione: Cerofolini, Gollini, Ranieri, Terzic, Venuti, Maleh, Zurkowski, Bianco, Barak, Saponara, Distefano. Allenatore: Italiano.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme e Rossi di La Spezia. Quarto ufficiale: Rutella di Enna. VAR: Marini di Roma 1. AVAR: Di Martino di Teramo.

AMMONITI: Leris.