Rosso: altra gaffe di Salis, l’assessorato alla Cultura esiste già

L’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso bacchetta Silvia Salis

“La candidata del centrosinistra si dimentica che a Genova l’assessore alla Cultura c’è sempre stato. Riconoscendone l’importanza il sindaco Bucci aveva deciso di tenere la delega per sé. Adesso un assessore alla Cultura c’è e sono io”.

Lo ha dichiarato l’assessore comunale alla Cultura Lorenza Rosso, che oggi ha evidenziato la “gaffe” della candidata sindaca per il centrosinistra Silvia Salis, che ha parlato di istituire un assessorato alla Cultura.

“La giunta di centrodestra – ha spiegato Rosso – è la prima ad avere approvato una strategia culturale pluriennale, l’ascolto del territorio e degli operatori culturali sono sempre stati una priorità per compiere scelte condivise, come dimostra l’offerta di qualità delle biblioteche e la valorizzazione di tutti i teatri di quartiere.

È pubblicato anche il bando delle periferie per il settore spettacolo che cuba circa 700mila euro, un sostegno concreto alle esigenze artistiche delle aree meno centrali.

Non dimentichiamo poi il Tavolo della Cultura, grazie al quale sono stati messi in rete i più importanti player culturali cittadini che hanno lavorato sinergicamente per la prima volta su temi strategici annuali.

Mi riferisco al Mare, al Medioevo, all’Ottocento, alla Capitale del Libro e al tema del 2026 che riguarderà le trasformazioni urbane.

La giunta di centrodestra, da otto anni a questa parte, valorizza i mestieri della Cultura, spina dorsale degli sviluppi che si intrecciano col turismo, con il solo scopo di migliorare l’offerta alle cittadine e ai cittadini genovesi.

Infine sottolineo che, dopo anni di stallo, abbiamo assunto professionisti di grande livello per i musei e le biblioteche.

Insomma, a volte bisognerebbe parlare con cognizione di causa, ma mi rendo conto che per chi non vive nella nostra città non sia così facile addentrarsi nei temi che la riguardano”.

