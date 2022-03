Resistere e Creare, rassegna internazionale di danza alla Sala Trionfo

Si apre venerdì 25 marzo dalle ore 19 ai Teatri di S. Agostino, con una prima nazionale ed una serata festosa di incontro con la città l’VIII edizione di Resistere e Creare.

Il 2022 segna l’ottavo anno di vita della rassegna internazionale di danza a cura di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse – creata nel 2015 da Michela Lucenti e Marina Petrillo, – che ha portato avanti in questi anni un preciso percorso di indagine sulla collettività e sull’arte, sempre in forte connessione con il territorio, gli spazi pubblici, le associazioni di quartiere, gli operatori ed i festival.

La rassegna da quest’anno accompagnerà, con diversi appuntamenti in calendario durante tutto l’anno, l’intera stagione di programmazione, e registra una novità importante: l’ingresso nella direzione artistica, insieme a Marina Petrillo, di Linda Kapetanea e Jozef Frucek , fondatori della compagnia greca RootlessRoot.

L’edizione 2022 prende il via venerdi 25 marzo a partire dalle ore 19 ai Teatri di S. Agostino.

La nuova direzione artistica presenterà , nell’atmosfera informale del foyer, a pubblico, operatori e giornalisti le linee di lavoro del nuovo triennio, i principali appuntamenti in calendario per il 2022 per poi dare ufficialmente il via, dalle 20.30, al programma, con l’atmosfera magica e le immagini oniriche di Ombres Portées, della regista e coreografa Raphaëlle Boitel ,in arrivo a Genova in prima nazionale.

Lo spettacolo resterà in scena, sempre alle 20.30 anche sabato 26.

Opening e incontro – dalle ore 19 – foyer

OMBRES PORTÉES h.20.30 – Sala Trionfo.