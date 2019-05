Polizia locale individua 50 furbetti che utilizzavano indebitamente pass per disabili

La polizia locale genovese ha effettuato diversi controlli riguardo l’uso dei pass per i disabili individuando diversi ‘furbetti’ che utilizzavano il pass riservato alle persone disabili indebitamente.

In particolare l’operazione di controllo è avvenuta tra il 6 e il 12 maggio con i vigili che hanno ritirato 50 contrassegni per disabili a automobilisti che non avevano il diritto di usarlo e hanno elevato 116 multe a vetture posteggiate in sosta vietata o in spazi riservati a disabili.

In tutto sono stati 867 i controlli su tutta la città.