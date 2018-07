La natura dà spettacolo: pioggia di fulmini al largo di Genova | Video

Ieri sera una spettacolare tempesta di fulmini ha interessato il mare davanti a Genova. Al largo della città, il cielo è stato illuminato da diverse emozionanti scariche elettriche.

In tanti sono rimasti ‘col naso all’insù’ soprattutto in corso Italia e al Porto Antico per ammirare il fenomeno.

Si è trattato di uno spettacolo con i lampi, fulmini e tuoni visibili ed udibili fino nello spezzino.

Ma chi si aspettava il più classico dei temporali estivi, è rimasto deluso. Per fortuna il fenomeno si è scaricato al largo, in mare aperto, e si è potuto assaporare ‘solo’ un po’ di correnti calde e fresche ad intermittenza. (nel video in time lapse di Laura: il fenomeno meteo).