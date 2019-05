Questa sera i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est sono intervenuti in via Barabino per l’incendio di un negozio, nella sua parte posteriore dove vi era il laboratorio.

L’incendio è stato messo sotto controllo attaccandolo da due finestre poste sul retro.

Successivamente si è verificato il minuto spegnimento.

Le cause sono in via di accertamento.