Eccidio ai Forti di San Giuliano e San Martino, domani la commemorazione alle ore 10 via Gobetti e alle 10.30 Forte san Martino

Eccidio ai Forti di San Giuliano e San Martino, si svolgerà la celebrazione del 79° Anniversario del martirio.

Interverranno alla cerimonia il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, presidente dell’ILSREC Giacomo Ronzitti e il presidente del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino Serena Sassolini.

L’appuntamento è alle 10 in via Piero Gobetti, dove si terrà la deposizione delle corone ai piedi della lapide in memoria dei martiri; alle 10.30 poi al Forte di San Martino per l’orazione commemorativa di Francesco Cozzi già Procuratore Capo della Repubblica di Genova.