Draghi a Genova: a Caricamento gli urlano vergogna! A Brignole protesta

Nel mentre il premier Draghi effettuava la sua visita a Genova, ci sono state due forme di protesta.

A Caricamento, al suo arrivo, è stato contestato da alcuni cittadini che gli hanno gridato “Vergogna!”

Dalle 10.30 davanti alla stazione Brignole, invece, i “no green pass” genovesi di Libera Piazza Genova hanno organizzato una protesta.

Oltre a tenere un comizio hanno srotolato uno striscione con la scritta “Draghi vattene!” E sventolato il Tricolore.

L’annuncio della protesta era stato dato attraverso il proprio canale Telegram nei giorni scorsi.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, è previsto il presidio “Insieme in difesa della libertà e dei diritti” in piazza Portoria, dalla statua dedicata al Balilla, organizzato da “Riconquistare l’Italia”, “Italexit”, “Alternativa” e “Ancora Italia”, per “contestare il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita nella nostra città”

“Draghi, Genova non ti dà il benvenuto! – si legge su una locandina che sta girando sui social.