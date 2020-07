Ceriale, ecco gli eventi dell’estate 2020

Assessore Maineri: “Nonostante i limiti imposti dalla sicurezza sanitaria non mancheranno divertimento e intrattenimento”

“Nonostante le disposizioni anti-Covid e l’impossibilità di creare assembramenti, l’amministrazione comunale di Ceriale lancia il suo calendario di eventi e manifestazioni estive. Naturalmente un format ridotto rispetto alle tradizionali iniziative dell’estate, ma l’obiettivo era quello di assicurare al massimo delle possibilità intrattenimento e divertimento nei limiti imposti dalla necessaria sicurezza sanitaria”.

Lo hanno riferito oggi i responsabili del Comune di Ceriale.

“Oltre al calendario presentato oggi – hanno aggiunto – il Comune di Ceriale e l’assessore alle manifestazioni Eugenio Maineri sono al lavoro per altri eventi come spettacoli di cabaret, serate danzanti e sfilate nel centro cittadino, in attesa di definire aspetti organizzativi per il rispetto delle norme anti-contagio e sperando che a breve possano essere allentati i dispositivi per la sicurezza sanitaria.

Il via ufficiale sarà questo sabato, dalle 9 alle ore 20, con il mercatino dell’artigianato “lavoriAMO CERIALE”, lungo la passeggiata e a cura del CIV InCeriale.

Domenica 12 il Concerto all’alba – Trio “Filage”, a cura dell’Agenzia Eccoci di Alassio, in piazza Eroi della Resistenza, alle ore 6.00.

Ancora protagonista la frazione di Peagna, sabato 18, dalle ore 16 nuova edizione di “Peagna sotto le stelle”, al teatro “C. Vacca”: dalle ore 19 la sfilata e l’elezione della Miss 2020.

Tra gli appuntamenti dell’estate la regata “Cerialevela 2020, organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Ceriale, per il 2 agosto. Altra regata “La Ponentina 2020” in programma domenica 9 agosto, giornata nella quale è prevista dalle ore 18.30 – “43 Tutti a Pei”, con partenza da piazza della Vittoria, organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio.

Culmine dell’estate la consueta Festa di San Rocco, patrono di Ceriale, con fiera per le vie del centro cittadino, in programma domenica 16 agosto.

Per la cultura, dal 29 agosto al 4 settembre, altra edizione della rassegna “Libri di Liguria”, organizzata dall’associazione Amici di Peagna in collaborazione con il Comune di Ceriale.

Non mancheranno proiezioni di film sulla spiaggia antistante piazza della Vittoria, bissando la rassegna cinematografica estiva inaugurata lo scorso anno, così come proseguiranno mercatini dell’artigianato e altri concerti all’alba”.

“Lo sforzo organizzativo è stato notevole e impegnativo, ringrazio gli uffici per la definizione del calendario di eventi e manifestazioni: quest’anno il rispetto delle misure di sicurezza sanitaria ha dettato la nostra agenda, ma non poteva essere altrimenti, tuttavia siamo riusciti a programmare numerose iniziative che spero possano allietare i nostri cittadini e i nostri turisti in questa stagione estiva davvero particolare – ha commentato l’assessore Eugenio Maineri – siamo tra i pochi comuni della riviera ad aver stilato una programmazione del genere, per questo mi auguro che Ceriale possa avere una attrattività capace di portare nuovi ospiti e visitatori, generando un indotto positivo per tutte le attività cerialesi”.

Ecco il CALENDARIO COMPLETO (in allegato):

LUGLIO

Sabato 4 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Martedì 7 ore 21,30 – Proiezione del film “IL GGG” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Domenica 12 ore 6,00 – Concerto all’alba – Trio “FILAGE” – A cura dell’Agenzia ECCOCI di Alassio (SV) – Piazza Eroi della Resistenza

Martedì 14 ore 21,30 – Proiezione del film di animazione “IL MIO AMICO NANUK” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Sabato 18 dalle ore 16,00 – “Peagna sotto le stelle” – Teatro “C. Vacca”; dalle ore 19,00 – Sfilata ed elezione miss – Frazione Peagna

Domenica 19 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Martedì 21 ore 21,30 – Proiezione del film di animazione “GLI ARISTOGATTI” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Sabato 25 ore 6,00 – Concerto all’alba – Trio “GIOCHI ARMONICI” – A cura dell’Agenzia ECCOCI di Alassio (SV) – Piazza Eroi della Resistenza; dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Martedì 28 ore 21,30 – Proiezione del film “INSIDE OUT” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Giovedì 30 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale.

AGOSTO

Domenica 2 Regata “CERIALEVELA 2020 – Organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Ceriale

Martedì 4 ore 21,30 – Proiezione del film di animazione “ALLA RICERCA DI DORY” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Sabato 8 ore 6,00 – Concerto all’alba – Trio “GIOCHI ARMONICI” – A cura dell’Agenzia ECCOCI di Alassio (SV) – Piazza Eroi della Resistenza; dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Piazza della Vittoria – A cura del CIV InCeriale

Domenica 9 Regata “LA PONENTINA 2020” – Organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Ceriale; dalle ore 18,30 – 43 TUTTI A PEI – Partenza da piazza della Vittoria – Organizzata dall’Atletica Ceriale San Giorgio

Martedì 11 ore 21,30 – Proiezione del film “IL LIBRO DELLA GIUNGLA” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Sabato 15 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Domenica 16 Festa Patronale di S. Rocco – Dalle ore 9,00 – Fiera di S. Rocco – L.re Diaz

Martedì 18 ore 21,30 – Proiezione del film di animazione “MONSTERS UNIVERSITY” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Giovedì 20 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Domenica 23 ore 6,00 – Concerto all’alba – Trio “LA FOLLIA” – A cura dell’Agenzia ECCOCI di Alassio (SV) – Piazza Eroi della Resistenza; dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Martedì 25 ore 21,30 – Proiezione del film “ALICE IN WONDERLAND” – A cura della Cooperativa DIESIS di Bagnolo in Piano (RE) – Spiaggia antistante Piazza della Vittoria

Sabato 29 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale

Da sabato 29 agosto a venerdì 4 Settembre, Frazione di Peagna – XXXVIII Rassegna libri di Liguria – Organizzata dall’associazione Amici di Peagna in collaborazione con il Comune di Ceriale.

SETTEMBRE

Sabato 5 dalle ore 9,00 alle ore 20,00 – Mercatino artigianato “lavoriAMO CERIALE” – Passeggiata mare – A cura del CIV InCeriale