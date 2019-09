Cagliari-Genoa, Andreazzoli: Imparare dagli errori

Tre bocconi amari da mandare giù. E dire che la squadra sembrava aver addentato lo zucchero nel finale con il pareggio di Kouame’.

Mercoledì si riparte dalla sfida con il Bologna. “La nostra peggiore partita?” esordisce mister Andreazzoli nel commento. “Forse solo per il risultato…. Nel primo tempo la squadra ha prodotto occasioni importanti. Dobbiamo piangere sul latte versato, non siamo stati bravi a raccogliere. L’umore non può che essere cattivo. Dobbiamo prendere il buono e non ripetere gli errori. Abbiamo anche cambiato assetto, raggiungendo il pari, senza fare in tempo a gioire… L’autorete è venuta da un cross dell’avversario. Il Cagliari è stato una spina nel fianco”.