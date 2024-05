Teatro Govi, domani Crescere diversamente: prendiamoci per mano

Crescere diversamente: prendiamoci per mano. L’Associazione Insieme per caso invita domani, 28 maggio, dalle ore 17 alle 19 la cittadinanaza al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto all’evento conclusivo del progetto di lettura nelle scuole della Valpocevera per Anno Scolastico 2023/24.

Saranno gradite ospiti Anna Curti e Sara Marconi, rispettivamente illustratrice e scrittrice de “Il vaggio di Madi’”, uno dei testi proposti quest’.anno.

Sono invitati i ragazzi, i genitori, i dirigenti, gli insegnanti, i partners del progetto, i volontari e i cittadini tutti.

Saranno esposti i lavori che i ragazzi felle scuole del comprensorio hanno realizzato durante gli incontri di laboratorio. Con il Patrocinio del Municipio V Valpolcevera

Info: cell. 3334783103. Marcello Di Meglio