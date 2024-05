Spinelli: soldi a tutti, pure al Pd. Toti: a me dal 2015, ma non mi sentivo vincolato

“Circa le contestazioni riguardo i finanziamenti di Aldo Spinelli, Giovanni Toti si è difeso e ha spiegato ai tre pm che lo hanno interrogato che le richieste di contribuzioni erano state fatte esplicitamente perché era un sovventore abituale ma non si sentiva per questo vincolato da scrupoli a interloquire e chiedere con un soggetto interessato alla vicenda del Porto di Genova”.

E’ quanto ha, in sostanza, ribadito ieri l’avvocato Stefano Savi, legale difensore di Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da martedì 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta su corruzione elettorale della Dda e della procura della Repubblica di Genova.

“In porto – ha aggiunto Savi – non ci sono stati né vinti né vincitori, ma un accordo che ha impedito una nuova guerra dei moli nel momento in cui ci sono in ballo lavori importantissimi. E il presidente Toti ha chiarito di avere sempre operato alla luce del sole”.

Durante l’interrogatorio Giovanni Toti non ha negato di avere ricevuto i finanziamenti elettorali da diverse persone, imprenditori inclusi.

In riferimento a quelli di Aldo Spinelli ha in sintesi dichiarato: “Finanziava la mia attività politica dal 2015”.

E sugli interessamenti per il porto ha parlato di “al massimo captatio benevolentiae” ribabendo il fatto che “finanziamenti e spese per l’attività politica sono tutte tracciate in modo trasparente. Non ho mai intascato un euro. E lo posso dimostrare”.

Sciò Aldo ai magistrati genovesi ha dichiarato che “belin davo soldi a tutti, li ho dati a Toti, Forza Italia, Lega, Pd e perfino alla Bonino (Partito Radicale, ndr)”.

Nell’ambito della maxi inchiesta risulta che anche il Pd e la Fondazione Maestrale dell’ex ministro ed governatore ligure dem Claudio Burlando abbiano ricevuto dei finanziamenti da Spinelli. Si tratta di 125mila euro. Ben più dei 74mila euro contestati dalla Procura a Toti e per cui il governatore ligure in carica è stato messo agli arresti domiciliari a un mese dalle elezioni europee e amministrative.