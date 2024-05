A 84 anni resta agli arresti. Gip respinge revoca domiciliari per Spinelli

La gip Paola Faggioni stamane ha respinto la richiesta di revoca degli arresti per Aldo Spinelli, 84 anni, ai domiciliari per corruzione da martedì 7 maggio nell’ambito della maxi inchiesta della Dda e della Procura della Repubblica di Genova che ha portato ai domiciliari anche il governatore ligure Giovanni Toti.

Secondo la giudice, Spinelli potrebbe “acquisire nuovi incarichi e cariche all’interno della predetta società” o avere la “possibilità, tutt’altro che astratta, che continui perseguire interessi imprenditoriali, curando, dirigendo e gestendo le pratiche societarie”.

Inoltre, ha ritenuto che “la misura in corso, tenuto conto altresì del brevissimo applicazione (avvenuta in data 07.05.2024), appare proporzionata” e “adeguata in relazione al grado di esigenze cautelari da soddisfare”.

L’istanza di revoca degli arresti domiciliari per Aldo Spinelli era stata presentata dai legali dell’imprenditore, gli avvocati Andrea Vernazza e Sandro Vaccaro.