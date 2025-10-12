WorldCats Genova 2025: seconda giornata dell’esposizione felina con oltre 700 gatti in gara

L’esposizione felina entra nel vivo

Oggi, domenica 12 ottobre 2025, si svolge la seconda giornata di WorldCats al Padiglione Blu della Fiera di Genova, la manifestazione felina patrocinata dall’ANFI (Associazione Nazionale Felina). La mostra accoglie oltre 700 gatti provenienti da vari Paesi europei, affiancati dai loro allevatori e famiglie, e valutati da dodici giudici internazionalisecondo gli standard della FIFe (Federation Internationale Féline).

Tra le gare in programma oggi figura quella riservata al gatto nero, un momento molto atteso per la simbologia e la varietà che questa categoria porta con sé. Inoltre, nel pomeriggio si svolgerà il classico “Best in Show”, che eleggerà i soggetti migliori nelle categorie di Adulti, Cuccioli e Neutri.

Le razze protagoniste e l’esperienza del pubblico

L’esposizione propone una panoramica di più di 30 razze feline, che spaziano dalle più note alle più rare: Blu di Russia, Maine Coon, Norvegesi delle foreste, Sacri di Birmania, Devon Rex, Bengal, British Shorthair, Sphynx, Certosini, Esotici, Orientali e molti altri, oltre ai veri “gatti di casa” protagonisti di una sezione speciale.

Per il pubblico, l’evento offre anche stand dedicati ad alimenti, accessori e cura degli animali, con la presenza di sponsor e organizzazioni quali Schesir, Croce Gialla, I Gatti del Nettuno e OIPA, che promuovono la tutela e l’adozione degli animali meno fortunati.

I più piccoli potranno divertirsi nell’area giochi con gonfiabili, mentre l’area street food e bar (2.500 m²) accoglierà i visitatori per pause tra le gare. Sarà attivo anche il concorso a premi “Caccia al Gatto”: i partecipanti potranno ritirare il tagliando in biglietteria e tentare la fortuna.

Orari, biglietti e regole d’ingresso

L’esposizione è aperta oggi al piano superiore del padiglione Blu, con orario 10:00–18:00 in continuità.

Tariffe d’ingresso:

Intero: € 11,50

Ridotto: € 8,50 (Over 70, studenti universitari, bambini fino a 12 anni)

(Over 70, studenti universitari, bambini fino a 12 anni) Ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni, persone con invalidità ≥ 75 %, forze dell’ordine in divisa e tesserati ANFI (con esibizione tessera + documento)

Per motivi sanitari, non è permesso introdurre altri animali (cani, gatti o altri) all’interno della mostra.

