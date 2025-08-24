Wave Group e T. Mariotti nuovi warm up back jersey sponsor della Sampdoria

Una nuova partnership per la stagione 2025/26

L’U.C. Sampdoria ufficializza un accordo con De Wave Group e T. Mariotti, che da quest’anno saranno i warm up back jersey sponsor del club blucerchiato. A partire dalla prima giornata del campionato di Serie BKT, i loghi delle due aziende genovesi compariranno sul retro delle maglie da riscaldamento pre-partita indossate dai calciatori doriani in tutte le gare ufficiali della stagione.

De Wave Group: innovazione e crescita nel settore navale

Fondata nel 2014, De Wave Group è una realtà giovane e dinamica specializzata nell’allestimento di navi e yacht. L’azienda si distingue a livello globale per innovazione, design e qualità, rappresentando un punto di riferimento nell’interior marine contracting.

«Con la Sampdoria condividiamo la voglia di crescere e la passione, valori fondamentali per ottenere risultati, nello sport come nella vita. Ecco perché siamo particolarmente lieti di intraprendere insieme questo viaggio», ha dichiarato Riccardo Pompili, CEO di De Wave Group.

T. Mariotti: eccellenza cantieristica italiana nel mondo

Fondata nel 1928, T. Mariotti è oggi tra i leader mondiali nella costruzione di navi da crociera ultra lusso, mega yacht e imbarcazioni offshore. Simbolo dell’eccellenza cantieristica italiana, il cantiere genovese è da decenni un punto di riferimento internazionale nel settore navale.

«L’opportunità di scendere in campo con la Sampdoria ci rende davvero orgogliosi – ha commentato Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti –. Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura al fianco di un club che rappresenta un’eccellenza della nostra città in giro per il mondo».

Sampdoria e industria navale: un legame che unisce sport e territorio

Questa doppia partnership consolida ulteriormente il legame tra la Sampdoria e il mondo dell’industria navale genovese, due realtà che condividono valori come impegno, passione e visione internazionale. Un sodalizio che rafforza il senso di appartenenza al territorio, portando in campo l’identità di Genova in una stagione cruciale per il futuro sportivo della squadra blucerchiata.

