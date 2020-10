Warner Chappell Music annuncia un accordo con Boosta

Warner Chappell Music Italiana annuncia la firma di un accordo editoriale con Davide “Boosta” Dileo, artista poliedrico con una carriera più che ventennale e co-fondatore e tastierista dei Subsonica.

L’accordo prevede il controllo e la gestione delle edizioni dei brani del nuovo album da solista di Boosta, “Facile”, in uscita il 30 ottobre in formato CD, Vinile e in digitale per l’etichetta Warner Music Italy.

Figlio delle influenze sonore che hanno ispirato l’artista, “Facile” è stato composto, arrangiato e suonato interamente da Davide “Boosta” Dileo e contiene al suo interno 12 composizioni inedite nate dall’unione di melodie, pianoforti ed elettronica.

ROBERTO RAZZINI, Managing Director di Warner Chappell Music Italiana, commenta «Sono felice di questa collaborazione, ritrovata e rinnovata, con Davide “Boosta” Dileo per il suo secondo lavoro solista “Facile”. Un album interamente composto, suonato e realizzato in prima persona, sicuramente molto ispirato, ricco di melodie e senza una caratteristica temporale esplicita. La perfetta colonna sonora del nostro quotidiano, come di un film o di un evento, di oggi o di domani. Perfetta rappresentazione di come la musica di qualità possa adattarsi, con semplicità e completezza, e accompagnare lo scorrere del nostro tempo».

BOOSTA aggiunge «Sono felice di aver trovato casa qui, in Warner Chappell. Perché, quando ti senti a casa, è allora che ti permetti la libertà. E nella musica, la libertà è tutto».

Davide “Boosta” Dileo, torinese, classe 1974 è un musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell’album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music.

WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA, da più di vent’anni tra le aziende leader nel campo dell’editoria musicale.

Divisione editoriale di Warner Music Group, Warner Chappell Music Italiana, operando in tutti i settori in cui è presente la musica, sviluppa attività di ricerca e formazione di autori per la creazione di nuove composizioni musicali, offre servizi di gestione e tutela di repertori musicali esistenti, promuove collaborazioni con artisti e produttori per lo sviluppo di nuovi progetti. Sul fronte audiovisivo, collabora con case di produzione cinematografiche, televisive e agenzie di pubblicità, fornendo consulenze musicali in ambiti pubblicitari, televisivi e cinematografici.

www.warnerchappell.it