Ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Genova Voltri hanno fermato e denunciato in stato di libertà per furto una 60enne originaria della Repubblica Ceca, in Italia senza fissa dimora, perché ritenuta responsabile di avere rubato dei generi alimentari per un valore di circa 50 euro da un supermercato di via Taggia.

La refurtiva è stata recuperata dai militari e quindi restituita al titolare responsabile della rivendita.