Voltri, no biglietto: addetto FS Security aggredito a testate da un passeggero

Aggiornamento. Violenza sul treno Sestri Levante-Savona: a essere colpito con una testata al volto da un passeggero è stato un operatore di FS Security che ha salvato il capotreno

Pomeriggio di tensione a Genova Voltri, dove un addetto alla sicurezza di FS Security è stato aggredito da un passeggero che si rifiutava di mostrare il biglietto. Si tratta di un italiano, salito su un treno diretto a Savona, che ha reagito in modo violento al controllo, colpendo l’operatore di sicurezza con una testata davanti a numerosi passeggeri. L’episodio è avvenuto intorno alle 15:20 a bordo di un convoglio partito da Sestri Levante e diretto verso la Riviera di Ponente.

L’operatore di sicurezza in ospedale con trauma cranico

Dopo l’allarme lanciato da alcuni viaggiatori, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. L’addetto di FS Security, che è rimasto ferito e in sostanza ha protetto e salvato il capotreno, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per accertamenti su un possibile trauma cranico. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi, ma l’aggressione ha generato forte preoccupazione tra i colleghi e i passeggeri.

Carabinieri in azione: fermato l’aggressore alla stazione di Genova Voltri

Immediato l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a rintracciare e fermare l’aggressore italiano poco dopo l’accaduto. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e definire eventuali responsabilità penali. Il gesto violento è stato condannato con fermezza dai sindacati del settore ferroviario, che tornano a chiedere maggiori misure di tutela per il personale in servizio.

Ritardi e disagi per i treni diretti a Savona

L’aggressione ha avuto ripercussioni anche sulla regolarità della circolazione ferroviaria. Il convoglio è stato temporaneamente fermato per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, causando ritardi su altri treni in transito verso Savona. La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso del pomeriggio, ma resta alta l’attenzione per la sicurezza sui mezzi pubblici.

