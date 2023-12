Voltri, migranti non più nelle tende. Arrivati i container da Rivarolo

E’ stato completato oggi l’iter di trasferimento dei moduli abitativi, ossia i container, da via Negrotto Cambiaso, nel quartiere di Rivarolo, all’area degli ex cantieri navali Costaguta di Genova Voltri, affidata dalla Croce Bianca Genovese che gestisce il nuovo hub di accoglienza migranti.

I giovani adulti, sbarcati a Lampedusa e distribuiti a Genova, non saranno quindi più ospitati nelle tende.

I container di Rivarolo, che in precedenza erano stati utilizzati dagli operai di alcuni cantieri, erano finiti nel mirino della sinistra perché in un primo momento erano stati destinati ad accogliere i migranti minorenni non accompagnati, la cui competenza spetta al Comune di Genova. Una soluzione che poi era stata abbandonata dalla giunta Bucci.

L’operazione di oggi, gestita interamente dalla Prefettura di Genova, competente per l’accoglienza dei migranti adulti, alla luce delle avverse condizioni meteo e delle rigide temperature, si e’ articolata attraverso il disassemblaggio, il posizionamento su Tir, il trasporto notturno e, infine, la collocazione dei container presso l’hub di Voltri.

I moduli trasportati sono stati complessivamente 16, suddivisi in 13 unita’ abitative e 3 di servizio.

Proseguono, nel contempo, le opere di allaccio alle reti idriche, elettriche e fognarie per rendere i moduli agibili nel piu’ breve tempo possibile riducendo al minimo i disagi per i migranti.