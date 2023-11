Voltri, incidente nella serata di ieri: 22enne al San Martino in codice rosso

Ieri sera, alle 21.30 circa, si è verificato un grave incidente stradale in via Gaspare Buffa, nella delegazione di Genova Voltri.

Per cause ancora da accertare una giovane di 22 anni è rimasta ferita nell’impatto tra un’auto con un cassonetto dei rifiuti.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia Soccorso Ponente e l’automatica Golf 5.

La giovane ha riportato gravi ferite e diverse lesioni e fratture ed è stata trasportata in codice rosso, il più grave, all’Ospedale San Martino di Genova.

Il conducente del veicolo che avrebbe perso il controllo non ha riportato ferite.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha chiuso la strada per i soccorsi e ha avviato le indagini per la ricostruzione della dinamica del sinistro.