Voltri, incendio auto in via Don Giovanni Verità: intervento dei Vigili del Fuoco

Un’auto parcheggiata in via Don Giovanni Verità, nel quartiere di Voltri a Genova, è stata avvolta dalle fiamme nel pomeriggio di ieri, richiedendo l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere l’incendio alla sola parte posteriore del veicolo, evitando che le fiamme si propagassero ad altri mezzi o strutture vicine.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco della sede di Multedo sono giunti sul posto pochi minuti dopo la segnalazione dell’incendio. Già all’arrivo il rogo era attivo nella parte posteriore dell’auto, ma è stato rapidamente contenuto grazie all’azione decisa delle squadre. Le operazioni di spegnimento si sono svolte in sicurezza e senza particolari difficoltà, evitando danni ulteriori ad altri veicoli parcheggiati nelle immediate vicinanze.

L’incendio non ha provocato feriti né ha richiesto l’intervento di personale sanitario. La situazione è stata gestita con efficienza, consentendo il ripristino della normale viabilità in breve tempo, sebbene la strada sia stata temporaneamente interessata dalle operazioni di soccorso.

Presenza della polizia locale e accertamenti

Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la polizia locale di Genova, che ha collaborato con i Vigili del Fuoco nelle operazioni di controllo della circolazione e nell’acquisizione degli elementi utili per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le indagini, in corso da parte degli organi competenti, serviranno a stabilire se si sia trattato di un cortocircuito, di un guasto meccanico o di altre cause.

