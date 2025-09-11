Voltri, ciclista perde il controllo e si schianta contro auto: è grave

L’incidente in via delle Fabbriche

Questa mattina, poco prima delle 8.30, si è verificato un grave incidente in via delle Fabbriche a Genova Voltri. Un uomo di 39 anni, in sella alla sua bicicletta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto parcheggiata lungo la strada.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Immediato l’intervento del 118, con l’ambulanza della Misericordia Soccorso Ponente, che ha stabilizzato il ciclista sul posto. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie: l’uomo è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Evangelico di Voltri per ricevere le cure necessarie.

Indagini in corso sulle cause

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e chiarire le cause della perdita di controllo della bicicletta.

