Volotea lancia Genova–Madrid: nuova rotta e piano 2026 con quasi 1.000 voli dal Cristoforo Colombo

Dal 5 dicembre 2025 il collegamento diretto con la capitale spagnola si aggiunge alle rotte da Genova: 162.000 posti in vendita e un piano voli 2026 in forte espansione

Venerdì 5 dicembre 2025 ha segnato un nuovo capitolo nei collegamenti aerei del Nord-Ovest: è decollato il primo volo del collegamento diretto tra l’aeroporto di Genova e Madrid operato da Volotea. La nuova rotta, attiva con cadenza bisettimanale (lunedì e venerdì), rappresenta un’importante novità per la stagione invernale. Questo volo facilita gli spostamenti tra la Liguria e la Spagna, offrendo nuove opportunità sia per i viaggiatori in partenza dal nord-ovest, sia per il turismo incoming nella regione.

Con l’introduzione di Genova–Madrid, salgono a quattro le destinazioni raggiungibili dal terminal genovese gestito da Volotea: si tratta, oltre alla nuova rotta spagnola, di Napoli e Olbia in Italia e di Parigi Orly in Francia. Una rete che conferma la volontà della compagnia di rafforzare Genova come hub operativo nel Mediterraneo.

Piano 2026: volumi in crescita per Genova e una forte espansione dell’offerta

Volotea guarda già al futuro: per il 2026 dal Cristoforo Colombo è previsto un aumento consistente dell’attività, con oltre 162.000 posti in vendita e quasi 1.000 voli programmati. Si tratta di un incremento sensibile rispetto al 2025, a testimonianza di fiducia nelle potenzialità del mercato ligure e nella domanda di mobilità internazionale da e per Genova. Questo piano di crescita riflette la strategia del vettore di consolidare le rotte esistenti e di promuovere ulteriori collegamenti diretti con capitali europee.

In una nota ufficiale, Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, ha sottolineato come la nuova rotta risponda a una domanda reale di connettività internazionale, offrendo nuove opportunità sia per il traffico leisure sia per quello business. Il collegamento con Madrid unisce due città ricche di attrattive culturali e turistiche, ampliando le possibilità di viaggio per il nord-ovest italiano.

Anche per l’aeroporto di Genova la rotta rappresenta un tassello importante nella strategia di crescita del terminal. Il Direttore Generale dell’aeroporto, Aeroporto di Genova, Francesco D’Amico, ha evidenziato come l’aggiunta di Madrid al network internazionale rafforzi la posizione di Genova come porta sul mercato spagnolo, molto apprezzato dai viaggiatori liguri. Il rafforzamento della collaborazione con Volotea — vettore storicamente presente in città — viene interpretato come un segnale di fiducia nelle prospettive dell’aeroporto, in un momento di rinnovo infrastrutturale e di espansione delle rotte.

Affidabilità e qualità: i dati 2025 per Volotea a Genova

Il bilancio di Volotea a Genova nel 2025 mostra numeri molto positivi in termini di performance e soddisfazione clienti. Il Net Promoter Score (NPS), indicatore del grado di raccomandazione e fedeltà, ha raggiunto 56,6, salendo a 64 fra i clienti Megavolotea. Il tasso di raccomandazione si attesta a un impressionante 93,3%. Sul fronte operativo, il completion factor — la percentuale di voli effettivamente operati rispetto a quelli pianificati — è del 99%, mentre la puntualità (OTP15) arriva all’82,3%, con un miglioramento di 12 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questi dati confermano la solidità e l’affidabilità dell’offerta Volotea per i passeggeri genovesi, rafforzando ulteriormente l’appetibilità del nuovo collegamento con Madrid e del piano voli 2026.

