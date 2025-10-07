Volo salvavita da Alghero a Genova per neonata di 2 giorni: intervenuto un G650 dell’Aeronautica Militare

Missione urgente: trasferimento al Gaslini

È terminata con successo la missione di trasporto sanitario urgente che ha portato una bimba di appena due giorni dall’ospedale di Sassari ad Alghero fino al Gaslini di Genova, grazie a un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare. La piccola – in imminente pericolo di vita, spiega l’Aeronautica – è stata trasferita su richiesta della Prefettura di Sassari, coordinata dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, e affidata al 31° Stormo per l’operazione.

Assistenza continua a bordo e modalità del volo

All’interno del velivolo, la neonata viaggiava in una culla termica dedicata, costantemente monitorata da un’equipe composta da un medico e un infermiere. Il trasferimento è stato effettuato nel pieno rispetto delle procedure di assistenza intensiva durante il volo.

Il contesto e l’Aeronautica Militare protagonista

La missione rientra tra le operazioni di prontezza operativa svolte dal 31° Stormo, reparto specializzato dell’Aeronautica Militare dotato, tra gli altri, di aerei G650ER/VC-650A utilizzabili anche in configurazione aeroambulanza.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube