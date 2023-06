Volley, saluti del Lunezia fra titoli e selezionate

Sarzana – Festa di chiusura stagionale al Lunezia Volley, immancabilmente consumatasi in quel Palabologna per la cui agibilità odierna il presidente Massimo Magnavacca non cessa di ringraziare l’amministrazione comunale locale, dopo i disagi dovuti ai noti imprevisti. Venendo alla pallavolo giocata, il presidente biancoblu ha invitato a non sottovalutare quei tre titoli territoriali 3, che il Lunezia ha messo insieme andando dall’ Under 18 alla 14 e passando per la “U16” che peraltro nella sua categoria è oggi pure vicecampione regionale. Senza dimenticare il buon campionato giocato dalla Prima squadra in Serie C ligure e il medesimo mantenimento della D da parte della seconda.

Da parte sua il direttore sportivo, Carlo Martini, ha insistito molto anche sull’aspetto quantitativo dell’attività del club sarzanese: sottolineando, per rendere l’idea, che fra prime squadre e settore giovanile le squadre “lunensi” hanno disputato in questa stagione sportiva niente meno che 160 gare.

Per il resto molto spazio nell’occasione alle selezionate, cominciando dallo schiacciatore Stella Caruso in partenza per il raduno a Telese Terme-Bn della Nazionale Under 17, che poi dovrebbe portarla al Campionato Europeo della categoria in Serbia…senza scordarsi però del palleggiatore Emma Giangreco e del centrale Camilla Malaspina: entrambe classe 2008 e convocate dalla Rappresentativa ligure; né tanto meno di Beatrice Aldovardi, attaccante annata 2009, a sua volta chiamata dalla pertinente Selezione della Liguria.

Attenzione peculiare infine per lo “martello” Viola Giangreco, sorella maggiore di Emma, come risaputo in partenza per gli Stati Uniti ove oltre a giocare studierà all’università in Kansas (è infatti attesa, facoltà di Economia e Marketing, dal Colby Community College).

Nella foto Stella Caruso