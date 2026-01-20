Volley – Rainbow battuta in casa-leader solo al 5.o

La Spezia – Al “Damonte” di Cogoleto la Rainbow Spezia perde con tutto l’onore delle armi lo scontro al vertice con la capolista Cogovalle. In svantaggio di due set (22-25 e 23-25) le spezzine rimontano con un doppio 25-22 sino al 2-2 che porta al tie.break: ivi purtroppo la spuntano le padrone di casa con un 15-10.

Rainbow per la cronaca con Deste al palleggio e Pagani opposta, Bencaster e Zonca al centro, Venturini e Bado di banca con capitan Pilli libero. Entrate nel corso del match pure tutte le presenti in panchina con l’eccezione di Ghia; assenti le centrali Allegretto e Rossi.

“Rainbowiane” comunque tuttora seconde nella seguente odierna classifica della Serie C ligure femminile di pallavolo…Cogovalle punti 32; Rainbow Spezia 27; Volare Arenzano 24; Admo Lavagna 21; Hotel Villa Levi Diano Marina e Futura Ceparana 19; Colombiera Project Ameglia 18; Celle Varazze e Volley Albaro 16; Tigullio Sport Team Santa Margherita 13; Quiliano 9; Agv Campomorone 8; Ligurmar Santa Sabina Quarto 6; Wonder Normac Sestri Ponente 0.