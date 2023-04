Volley – Lunezia “decimato” dall’U18 e Podenzana vs la 3.a

Valdimagra – Evangelisti, Menconi, Mozzachiodi, Bencaster, Quartieri, Maltana, Castagna e Benettini; la prossima formazione del Lunezia Volley ? No…esattamente l’opposto, cioè tutte le biancoblu che saranno assenti nell’ultimo impegno di campionato nei playout di Serie C ligure femminile, in quanto impegnate il giorno dopo con l’ Under 18 nella semifinale regionale di categoria (Lunezia ammesso in quanto fresco campione territoriale di categoria) a Genova Bolzaneto contro l’ Albisola. Non convocata la stessa Caruso che è ancora più giovane e pertanto attesa a breve da grossi impegni con le altre “under” sarzanesi campioni territoriali.

Convocate pertanto, per la sfida con la Grafiche Amadeo San Remo al Palabologna sarzanese, sabato 22/4 alle ore 18.30:

Lupi, Giangreco Viola, Michi, Agnese e alcune ragazze delle Under 16. Ovvero Poli, Giangreco Emma, Andreini , Perini, Reggiani, Calzetta e Malaspina. Arbitri Fabiano Mancuso e Mattia Vascon. Come noto “lunensi” prime e da tempo salve da qualsiasi rischio di retrocessione in D.

A proposito ancora di Serie C, ma sul fronte playoff, ultimo impegno anche per il Podenzana Tresana Volley che alle 21 di sabato stesso riceve a Barbarasco il Celle Varazze terzo in classifica. Ad arbitrare Tonino Piazza e Rebecca Sabato. Anche le rossoblù sono ormai appagate da una stagione che le ha viste pervenire ai playoff per la seconda volta consecutiva.

Nella foto l’allenatore “lunense” Stefano Menconi