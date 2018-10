Volley, Cus pronto per l’esordio in serie B

Nel weekend ultimo test per il CUS Genova Volley di Gerry Grotto, prossimo ormai all’impegno in Serie B nazionale.

Nell’occasione i Biancorossi hanno preso parte al Memorial Ernesto Chierichetti, un torneo organizzato dalla Pro Patria Pallavolo Busto Arsizio, già presente alla Partner Cup nel fine settimana precedente.

Vittoria contro la Pro Patria e sconfitta contro Biogas Volley Nafels. Importanti le indicazioni per i coach Grotto e Mancini, pronti ormai all’esordio in Serie B di sabato prossimo, 13 ottobre. Appuntamento al PalaCUS contro Busseto alle 18:00. Per un match storico per la società biancorossa che sarà ricordata nei libri di storia sportiva cussina.