Volley – Coppa per Rainbow e Futura

Una “quattro giorni” terribile quella a cui è chiamata la Rainbow Spezia, neopromossa in Serie C femminile ligure, dalla Coppa Liguria. Le spezzine debuttano nella competizione sabato 4/10, ore 19 alla “Don Gnocchi” di Lavagna, contro la prestigiosa (quanto meno per la categoria…) Admo; poi martedì 7 le attende al Palamariotti spezzino, ore 21, il derby provinciale col Futura Ceparana.

A proposito però, in questo weekend l’attenzione nel contesto appare magari calamitata da quello che il medesimo Futura deve sostenere domenica 5/10 sempre in Coppa al Palazzetto ceparanese contro il Colombiera fresco promosso in D, che nel primo turno ha costretto al tie-break la stessa Admo a domicilio.

Nel frattempo, all’indomani della lunga serie di amichevoli con Cogovalle e soprattutto con avversarie toscane, il Futura ha ufficializzato quella che per la nuova stagione sportiva è la propria “rosa” agli ordini di coach Maurizio Garfagnini: Gaia Battistini, capitano, Rebecca Menconi e Luna Cella le palleggiatrici / Michele D’ Ascoli e Angelica Vocale le opposte / Chiara Barletta, Rachele Loria, Lara Morghen le centrali / Alice Castagna, Rachele Di Negro, Rebecca Rapalli e Serena Rossi le bande / Chiara Gigantesco e Francesca Pascucci le libere. Preparatore atletico Gianluca Secco.

Nella foto, il Palamariotti spezzino, che poi alla Spezia pressoché tutti chiamano “Palasport”