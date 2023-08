Vittime Ponte Morandi, il nuovo murale di Nicola Soriani

Nei giorni scorsi al CEP di Pra’, in una delle due aree predisposte e autorizzate dal comune di Genova per la creatività, è comparso un nuovo murale.

Oramai da quasi due anni artisti genovesi e non, si recano in via Novella per realizzare murales e graffiti.

L’ultimo nato alcuni giorni fa è dell’artista genovese Nicola Soriani.

Il murale tra i più colorati della zona ha un tema molto sentito per i genovesi: il crollo del Ponte Morandi.

Nel murale sono presenti 43 Mostrilli arrabbiati ed indignati che guardano dritto negli occhi i visitatori,

“E’ un murale di denuncia, come l’altro, con lo stesso tema realizzato a Quiliano nel 2018 – spiega Nicola Soriani – che venne poi pubblicato nel libro sulla Street ‘Le strade parlano’ ”. Il consiglio è quello di fare una visita a questi bellissimi lavori. Laura Candelo