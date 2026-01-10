Virtus Entella-Monza 1-0, rigore decisivo di Franzoni

A Chiavari basta un penalty nel finale per il successo biancoceleste

La Virtus Entella conquista una vittoria di misura allo stadio Comunale di Chiavari, superando il Monza per 1-0 al termine di una gara combattuta e a lungo equilibrata. Il match si decide nella parte conclusiva della ripresa, quando un calcio di rigore consente ai padroni di casa di sbloccare il risultato.

Primo tempo tattico e poche occasioni

La sfida si apre su ritmi contenuti, con entrambe le squadre attente a mantenere compattezza e ordine difensivo. Il gioco fatica a decollare e le occasioni da rete risultano limitate, complice un approccio prudente che caratterizza gran parte del primo tempo. Le difese prevalgono sugli attacchi e i portieri vengono chiamati in causa solo sporadicamente.

Ripresa più vivace grazie ai cambi

Nella seconda frazione l’inerzia dell’incontro cambia. Gli innesti operati dalle panchine aumentano l’intensità e rendono la gara più aperta. Al 67’ è Debenedetti a rendersi pericoloso con una conclusione ravvicinata, respinta con prontezza da Thiam. Sul fronte opposto Alvarez prova a sorprendere Colombi in due circostanze, ma l’estremo difensore del Monza si fa trovare sempre pronto.

Il rigore che decide l’incontro

L’episodio chiave arriva all’84’. Guiu conquista un calcio di rigore e dal dischetto si presenta Andrea Franzoni. Il primo tentativo viene neutralizzato, ma sulla ribattuta il centrocampista biancoceleste è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a depositarlo in rete, firmando l’1-0 che indirizza definitivamente la sfida.

Nei minuti di recupero il Monza tenta un ultimo assalto, ma l’Entella gestisce con attenzione il vantaggio fino al triplice fischio.

Classifica e prossimi impegni

Con questo successo la Virtus Entella sale a quota 19 punti in classifica, rafforzando la propria posizione. Resta invariata, invece, la situazione del Monza. Nel prossimo turno i liguri affronteranno la Sampdoria, mentre la formazione brianzola sarà impegnata contro il Frosinone.

Il tabellino

Virtus Entella – Monza 1-0 (0-0)

Marcatori: 84’ Franzoni (rig.)

Virtus Entella (3-4-2-1) Colombi; Alborghetti, Marconi, Parodi; Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Di Mario (85’ Portanova); Guiu (85’ Russo), Karic (76’ Fumagalli); Debenedetti (76’ Bariti). Allenatore: Chiappella.

Monza (3-4-2-1) Thiam; Ravanelli (67’ Lucchesi), Carboni, Delli Carri; Birindelli, Pessina, Colombo (45’ Hernani), Azzi; Ciurria (61’ Petagna), Keita Balde (61’ Alvarez); Dany Mota (61’ Colpani). Allenatore: Bianco.

Ammoniti: Monza: Keita (27’), Delli Carri (58’), Lucchesi (90’) Entella: Alborghetti (90’+1)

Arbitro: Mario Perri di Roma 1. Assistenti Belsanti e Votta. Quarto ufficiale Calzavara. VAR Cosso, AVAR Baroni.

Calci d’angolo: 4-8

