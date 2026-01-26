Virtus Entella ko a Castellammare: Var cancella l’1-1

Decide Candellone nel primo tempo, ai liguri viene annullato il pareggio nella ripresa dopo una lunga revisione

La Virtus Entella esce sconfitta dal confronto esterno contro la Juve Stabia, disputato a porte chiuse e deciso da un solo episodio. La formazione ligure, confermata quasi integralmente da mister Chiappella rispetto alla gara precedente, incassa il gol che risulterà determinante già nei primi minuti. Alla prima vera accelerazione dei campani, Zeroli trova Candellone in profondità: Colombi respinge la prima conclusione, ma sulla ribattuta il centravanti stabiese firma l’1-0. Poco dopo è ancora Zeroli a provarci dalla distanza, senza creare particolari problemi al portiere ospite.

La reazione dell’Entella prima dell’intervallo

Dopo lo svantaggio, l’Entella aumenta progressivamente il ritmo e costruisce diverse opportunità. Guiu avanza centralmente e calcia dal limite, costringendo Confente a un intervento in tuffo. L’azione più manovrata nasce invece da un’intuizione di Franzoni, che libera Karic sulla destra: il cross basso per Di Mario porta a una conclusione mancina che sfiora il palo. Sul prosieguo dell’azione, Guiu tenta l’anticipo sotto porta senza riuscire a deviare il pallone. Nel finale di frazione, ancora Guiu trova lo spazio in area ma viene murato da Mannini, mentre sull’altro fronte Colombi risponde con attenzione a una conclusione angolata di Correia.

Ripresa equilibrata e controllo Var decisivo

L’inizio del secondo tempo vede una Juve Stabia più intraprendente, con Cacciamani che impegna Colombi dopo un’azione sviluppata sulla corsia sinistra. Con il passare dei minuti l’Entella torna a spingere e all’81’ sembra trovare il pareggio: Cuppone entra in area e serve Fumagalli, che deposita in rete a porta sguarnita. L’esultanza ligure viene però interrotta da un lungo check del Var, al termine del quale l’arbitro annulla la rete per posizione di fuorigioco.

Assalto finale e situazione di classifica

Nel finale la squadra di Chiavari tenta l’assalto con maggiore convinzione. Un cross teso di Marconi trova la deviazione di Cuppone, ma Confente riesce a salvare i suoi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Franzoni colpisce di testa senza inquadrare lo specchio. I tentativi si susseguono fino all’ultimo minuto, senza però modificare il risultato. La Virtus Entella rimane ferma a quota 20 punti in classifica e nel prossimo turno affronterà al Comunale la capolista Frosinone, con l’assenza forzata di Tiritiello, fermato per squalifica.

Il tabellino

Juve Stabia – Virtus Entella 1-0

Marcatori: 13′ pt Candellone

Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Giorgini, Varnier (1′ st Ruggero), Bellich; Mannini (27′ st Gabrielloni), Zeroli, Leone (27′ st Pierobon), Correia, Cacciamani; Mosti; Candellone (24′ pt Burnete, 44′ st Maistro). All. Beggi (squalificato Abate). A disp. Boer, Signorini, Balde, Ciammiglichella, Dalle Mura, Dos Santos

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi (30′ st Fumagalli), Tiritiello (1′ st Alborghetti), Marconi; Bariti (21′ st Mezzoni), Nichetti (21′ st Dalla Vecchia), Franzoni, Di Mario; Karic, Guiu (30′ st Cuppone); Debenedetti. All. Chiappella. A disp. Del Frate, Siaulys, Del Lungo, Russo, Squizzato, Turicchia

Arbitro: Mucera

Ammoniti: Tiritiello (VE), Leone (JS), Di Mario (VE)

Assistenti: Bitonti e Zezza. Quarto ufficiale: Arena. VAR e AVAR: Gualtieri e Del Giova

